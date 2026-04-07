Titolo: La mancanza di scrittura e il rito personale Vincenzo Calafiore, scrittore, esprime il desiderio di tornare a scrivere dopo un lungo periodo di pausa. Ricorda con affetto il suo rituale nello studio, che svolge prima di ogni sessione di scrittura. L’autore si trova a Udine, in Friuli Venezia Giulia, e condivide un pensiero personale senza entrare in dettagli specifici sulle motivazioni di questa assenza.

Il titolo? Lo dai Tu! Vincenzo Calafiore 8 Aprile 2026 Udine F.V.G. Italy Non scrivo da molto tempo e mi manca molto, come pure il mio personale “ cerimoniale “che compio ogni volta nello studio prima di ogni inizio di scrittura. Non è per mancanza di argomenti, ma neanche di volontà, cose da dire ne avrei si, e molte. A non farmi scrivere o meglio a impedirmi di farlo è stata una domanda che mi sono posta in piena notte, davanti a un foglio e la mia immancabile stilografica Pelikan: a cosa serve e per chi scrivere? Premetto che nello studio v’è all’ormeggio la mia adorata: “ PEGASUS “ Astronave a remi .. è lì che trovo rifugio per ritrovare la serenità negata del vivere. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

“Hai vinto ancora tu”. E si aggiudica il titolo di Tali e Quali Show: standing ovation di tutto lo studioSi è conclusa venerdì 30 gennaio 2026, in prima serata su Rai Uno, la nuova edizione di Tali e Quali Show, condotta da Nicola Savino.

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ANTO SI È TRASFORMATO *kpop demon hunters*

Argomenti più discussi: Monte Bondone, ieri la chiusura di una stagione da record; Doppietta di trofei giovanili a Brugherio: CONTECO Check Vero Volley Monza e Vero Volley Unika si prendono il Titolo Territoriale; Colgate-Palmolive in rally, assist da analisti; Quando un fabbricato viene realizzato in difformità dal titolo edilizio, non bastano agibilità, atti successivi o il tempo trascorso per regolarizzarlo.

Titolo. LE RAGAZZE SCOMPARSE. Autrice. PATRICIA GIBNEY. SECONDO VOLUME LE INDAGINI DELLA DETECTIVE LOTTIE PARKER...10 VOLUMI. ( CIRCA) BELLA SERIE...MI PIACE - facebook.com facebook

Prima finale nel circuito maggiore Primo titolo ATP Rafa Jodar conquista Marrakech battendo Trungelliti 6-3 6-2 in poco più di un’ora. È il secondo classe 2006 a vincere un torneo ATP dopo Fonseca e vola al n.57 del mondo x.com