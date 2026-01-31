Hai vinto ancora tu E si aggiudica il titolo di Tali e Quali Show | standing ovation di tutto lo studio

Venerdì sera, su Rai Uno, si è chiusa l’ultima puntata di Tali e Quali Show, condotta da Nicola Savino. Lo spettacolo si è concluso con una standing ovation generale, dopo che un concorrente ha vinto ancora una volta, confermando il suo talento e la sua popolarità tra il pubblico. La trasmissione ha attirato molta attenzione e ha regalato momenti di comicità e emozione, come succede ormai da diverse stagioni.

Si è conclusa venerdì 30 gennaio 2026, in prima serata su Rai Uno, la nuova edizione di Tali e Quali Show, condotta da Nicola Savino. La serata finale ha portato in scena le ultime esibizioni dei concorrenti e il verdetto conclusivo, in un clima di spettacolo e partecipazione del pubblico. Nell’ultima puntata, la giuria ha visto la presenza di due ospiti: Alessandro Siani e Nino Frassica. I due si sono affiancati ai giudici fissi Massimo Lopez, Alessia Marcuzzi e Cristiano Malgioglio, seguendo l’intera sequenza delle performance fino alla proclamazione del vincitore. Tali e Quali Show 2026, chi ha vinto la finale. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Nella terza puntata di Tali e Quali si è verificato un momento inaspettato, con Cristiano Malgioglio che ha deciso di lasciare lo studio.

Daniele Quartapelle, ha vinto anche l'edizione 2022 di "Tali e Quali", interpretando sempre Renato Zero con "I migliori anni". - facebook.com facebook

