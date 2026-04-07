Il tetto dell’aeroporto crolla all’improvviso passeggeri in fuga | il video spaventoso

Il 6 aprile all’aeroporto internazionale di Giacarta si è verificato un crollo improvviso del tetto nel Terminal 3, causato dal maltempo. Il cedimento ha provocato panico tra i passeggeri presenti, alcuni dei quali sono corsi in fuga per mettersi in salvo. Sono stati diffusi video che mostrano la scena, con pezzi di struttura che cadevano e persone che cercavano di allontanarsi rapidamente. Nessuna informazione ufficiale riguardo a feriti o danni aggiuntivi.

Momenti di forte tensione nella giornata del 6 aprile all’ aeroporto internazionale di Giacarta, dove il maltempo ha provocato il cedimento di una struttura nel Terminal 3. Le intense precipitazioni hanno causato allagamenti e il parziale crollo della copertura, generando panico tra i passeggeri. L’incidente si è verificato nello scalo Soekarno-Hatta International Airport, principale hub del Paese. La tensostruttura che copre parte dell’area partenze non ha retto al peso dell’acqua accumulata, cedendo improvvisamente. Un video girato da un viaggiatore al Gate 7 è diventato rapidamente virale sui social. Le immagini mostrano l’acqua filtrare dal soffitto fino al cedimento della struttura, con i presenti costretti a mettersi in salvo tra urla e confusione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Il tetto dell’aeroporto crolla all’improvviso, passeggeri in fuga: il video spaventoso Indonesia, il tetto dell’aeroporto a Giacarta crolla sotto il peso della pioggia: voli dirottatiIn un video diventato virale sui social, si vede il tetto del Terminal 3 dell'aeroporto Soekarno-Hatta di Giacarta cedere sotto la pioggia della... VIDEO | Crolla il tetto, tre bambini sfiorano la tragedia in una baracca vicino al PoliclinicoCome si può ancora rischiare la vita in città nel 2026 per colpa di baracche fatiscenti? È successo di notte in via Rosso da Messina, dove il tetto... Temi più discussi: Forti piogge in Indonesia, crolla il soffitto all’aeroporto Soekarno-Hatta: panico tra i passeggeri | VIDEO; Poco carburante per gli aerei, l'allarme dall'aeroporto di Bolzano: Rischio da non sottovalutare; Aeroporto di Heathrow: tariffe in rialzo dell'1% dal 2027 secondo la proposta della CAA; Carburante aereo razionato in 4 aeroporti italiani: cosa sta succedendo e cosa rischiamo se finisce il jet fuel. Indonesia, il tetto dell’aeroporto a Giacarta crolla sotto il peso della pioggia: voli dirottatiIn un video diventato virale sui social, si vede il tetto del Terminal 3 dell'aeroporto Soekarno-Hatta di Giacarta cedere sotto la pioggia della stagione ... fanpage.it Aeroporto, il Marco Polo vuole un ramo dell'Osellino. Stop dall'Autorità per la lagunaMESTRE - Si chiama Ramo morto in quanto è il tratto finale dell'antico Osellino scavato nel XVI secolo per deviare il fiume Marzenego verso il Dese, morto perché interrotto dalla costruzione ... ilgazzettino.it #Napoli - Paura in via Bracco, incendio sul tetto dell’Agenzia delle Entrate #Cronaca #Incendio #ViaBracco #VigiliDelFuoco #AgenziaDelleEntrate #CentroStorico #NanoTV - facebook.com facebook Le immagini della schiusa di due uova, avvenuta ieri, nel giorno di Pasquetta sul tetto del Pirellone. Si tratta di una coppia di falchi pellegrini che ormai da anni nidifica sul tetto del palazzo della regione @TgrRaiLombardia x.com