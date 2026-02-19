VIDEO | Crolla il tetto tre bambini sfiorano la tragedia in una baracca vicino al Policlinico

Il crollo del tetto di una baracca vicino al Policlinico ha messo in pericolo tre bambini nella notte. La causa è stata una struttura ormai fatiscente, che non ha retto il peso e si è sgretolata improvvisamente. I piccoli si trovavano nella loro cameretta quando il soffitto è ceduto, rischiando di essere travolti. La famiglia, composta da cinque persone, si è svegliata di colpo, spaventata e senza più un riparo sicuro. La scena si è svolta in via Rosso da Messina, lasciando tutti increduli.

Come si può ancora rischiare la vita in città nel 2026 per colpa di baracche fatiscenti? È successo di notte in via Rosso da Messina, dove il tetto della cameretta dei bambini di una famiglia di cinque persone è crollato mentre dormivano. I vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente, dichiarando inagibile l'intero alloggio a causa di infiltrazioni d'acqua e cedimenti strutturali. Pochi giorni fa, sempre nel villaggio Aldisio, un incendio aveva colpito un'altra baracca. "Nelle baracche di via Rosso da Messina vivono ancora 65 nuclei familiari – denuncia il consigliere comunale della Lega, Cosimo Oteri – e in tutta Messina ci sono 1.