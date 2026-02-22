Dimmi come guidi e ti dirò chi sei

Il Vescovo Pier Giacomo Grampa attribuisce gli incidenti stradali alla scarsa etica dei conducenti. La mancanza di responsabilità e di formazione morale si riflette nel comportamento di molti automobilisti, che spesso ignorano regole e sicurezza. Questo problema, dice, denuncia il fallimento dei programmi educativi rivolti ai giovani. La questione rimane aperta, mentre le strade continuano a essere teatro di incidenti evitabili.

Non usa mezzi termini o perifrasi il Vescovo Pier Giacomo Grampa: “La ragione dei disastri stradali non è altro che la mancanza di rigore etico, la scarsità di formazione morale, il segno del fallimento del cammino di educazione della nostra gioventù”. Oggi facciamo tutto di corsa e paradossalmente non abbiamo mai tempo. Secondo lei, la velocità come viene percepita, innanzi tutto da chi guida un mezzo motorizzato?. È innegabile l’esistenza di molti conducenti che si lasciano sopraffare dall’esperienza della velocità, dal fascino del rendere più comodo, più a personale misura la guida in strada per “guadagnare” tempo verso il posto di lavoro o una qualsiasi destinazione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

