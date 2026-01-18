Gerry Scotti invita Samira Lui a Chi vuol essere milionario | Non sei ancora venuta a trovarmi la sua reazione

Gerry Scotti ha invitato Samira Lui a partecipare a Chi Vuol essere Milionario, il popolare quiz in onda la domenica sera dopo La Ruota della Fortuna. Durante l’episodio, Scotti ha ricordato a Samira di non essere ancora passata a trovarlo, creando un momento di semplice cordialità tra i protagonisti. La partecipazione di Samira aggiunge un tocco di interesse alla puntata, mantenendo l’atmosfera di intrattenimento e conversazione amichevole.

