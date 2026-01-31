A Napoli camorra tiene salda la sua presenza scenario parcellizzato con due cartelli principali
A Napoli, la presenza della camorra si fa sentire ancora forte. La città si divide tra due grandi gruppi, i Mazzarella e l’Alleanza di Secondigliano, che controllano buona parte del territorio. Durante l’inaugurazione dell’anno giudiziario, il procuratore generale Aldo Policastro ha spiegato che queste organizzazioni restano le principali, mantenendo salda la loro posizione. La criminalità organizzata si adatta, senza lasciare spazio a momenti di calma.
Il procuratore generale di Napoli, Aldo Policastro, nel corso dell'inaugurazione dell'anno giudiziario ha parlato delle strutture camorristiche: i cartelli principali restano i Mazzarella e l'Alleanza di Secondigliano.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Napoli Camorra
Mensa scolastica, a San Mauro Cilento “paga” il sindaco con la sua indennità: “Così aiutiamo le famiglie”
“Va fa Napoli!”, quando in Friends nacque la versione “pulita” del “vaffa” italiano
Ultime notizie su Napoli Camorra
Gli spararono perché rubava auto senza nullaosta: arrestato affiliato del clan ApreaEttore Velotti fu ferito a un piede e a una gamba nel gennaio di un anno fa. Il movente: ladro ribelle da punire. A convocarlo e a fare fuoco fu Raffaele Giordano ... msn.com
Camorra, arrestato a Napoli Ciro Andolfi: uno dei 100 latitanti più pericolosiÈ stato trovato all'interno di un nascondiglio e arrestato dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli, Ciro Andolfi, classe 1976, ricercato dal 2022, in quanto destinatario di un ordine di ... tgcom24.mediaset.it
“Scacco alla camorra”: quando una comunità sceglie di stare dalla parte giusta, vince Ho partecipato alla presentazione del libro “Scacco alla camorra” di Ciro Formisano, alla Feltrinelli di Napoli. Un racconto che va oltre la cronaca e restituisce una verità sem facebook
"Scacco alla camorra", a Napoli presentazione del libro su Ercolano. Cento morti in 21 anni. L'autore: "ma i boss sanguinari non sono invincibili" #ANSA x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.