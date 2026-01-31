A Napoli camorra tiene salda la sua presenza scenario parcellizzato con due cartelli principali

A Napoli, la presenza della camorra si fa sentire ancora forte. La città si divide tra due grandi gruppi, i Mazzarella e l’Alleanza di Secondigliano, che controllano buona parte del territorio. Durante l’inaugurazione dell’anno giudiziario, il procuratore generale Aldo Policastro ha spiegato che queste organizzazioni restano le principali, mantenendo salda la loro posizione. La criminalità organizzata si adatta, senza lasciare spazio a momenti di calma.

