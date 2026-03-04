Dall' otto per mille arrivano 280mila euro per riqualificare il teatro Vittorio Alfieri di Montemarciano

Dall'otto per mille arrivano 280mila euro destinati alla riqualificazione del teatro

Soddisfatta l'Amministrazione comunale del sindaco Maurizio Grilli che aveva inserito il recupero della struttura, chiusa ormai dal 2022, nel proprio programma elettorale MONTEMARCIANO – L'Amministrazione comunale di Montemarciano, con grande soddisfazione informa la cittadinanza che il progetto per la messa in sicurezza delle strutture di copertura del teatro comunale “Vittorio Alfieri” è stato ammesso a finanziamento e inserito nel decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 2025 attraverso la ripartizione quota otto per mille dell’Irpef dell’anno, per un importo complessivo pari a 279.332,15 euro. Tale decreto, spiega sempre il Comune di Montemarciano, è stato registrato dalla Corte dei Conti in data 13 febbraio 2026, ed è stato pubblicato, con effetto di pubblicità legale, sul sito del Governo. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Teatro Vittorio Alfieri. Mandelli in Baby ReindeerProsegue la stagione teatrale 2025/2026 del Teatro Vittorio Alfieri: il terzo spettacolo in abbonamento, in programma sabato 17 (inizio ore 21.

Truffato e lasciato al freddo: anziano derubato di 280mila euroLa notizia è brutale e non ammette attenuanti: un uomo di 80 anni, da quanto emerso affetto da una grave forma di demenza, è stato truffato e privato...