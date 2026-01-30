Pepsi ruba l’orso iconico della Coca-Cola | così la storica rivalità tra i due colossi torna in uno spot al Super Bowl

La rivalità tra Pepsi e Coca-Cola torna a far parlare di sé, questa volta durante il Super Bowl. In uno spot che mette in scena lo storico confronto tra i due, Pepsi “ruba” l’orso simbolo di Coca-Cola, riaccendendo la battaglia tra le due marche di bevande. La scena ha suscitato sorpresa e discussioni tra gli spettatori, confermando che la guerra tra i due giganti non si ferma mai.

La storica rivalità tra Pepsi e Coca Cola torna alla ribalta, questa volta sul palco del Super Bowl, con uno spot che dissotterra l’ascia della sfida tra i due colossi. Intitolato The Choice, lo spot vede come protagonista l’orso polare, iconica mascotte della Coca-Cola, bendato mentre partecipa alla Pepsi Challenge. Dopo aver assaggiato entrambi i prodotti, punta la zampa verso la Pepsi anziché la Coca Cola. Confuso e travolto dalla rivelazione, l’orso decide di rivolgersi a uno psicanalista interpretato dal regista premio Oscar Taika Waititi, e trovando alla fine conforto e felicità insieme a un altro orso amante della Pepsi.🔗 Leggi su Open.online

Pepsi ruba l’orso iconico della Coca-Cola: così la storica rivalità tra i due colossi torna in uno spot al Super BowlCome se non bastasse, i due orsi finiscono sul famoso schermo del concerto dei Coldplay, richiamando la coppia che era stata realmente beccata dalla kiss cam ... open.online

