La Graticcia torna in scena con Il Teatro Comico di Carlo Goldoni

La compagnia La Graticcia riprende a calcare le scene con “Il Teatro Comico” di Carlo Goldoni. Il primo mese del 2026 si apre con un grande successo. Al Teatro Nuovo San Michele, le sette serate di “Sottobanco” a gennaio sono andate sold out. In fila per entrare, le persone si sono accalcate, anche sui social sono circolate molte immagini di code e attese davanti al teatro.

