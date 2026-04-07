Il tarlo asiatico colpisce Mozzo | saranno abbattuti gli alberi nel parco di via Verdi

A Mozzo sono stati individuati alberi infettati dal tarlo asiatico nel parco di via Verdi. La presenza del coleottero, considerato molto dannoso per diverse piante, ha portato all’adozione di misure che prevedono l’abbattimento degli alberi colpiti. La scoperta riguarda alcune zone verdi del paese, dove si sono verificati interventi di controllo e gestione del rischio.

A Mozzo è stata riscontrata la presenza del Tarlo asiatico del fusto in alcune zone verdi del paese. Si tratta di un coleottero cerambicide estremamente nocivo per molte specie di latifoglie ornamentali, arboree e arbustive sia in ambito forestale che urbano. Nelle prossime settimane Ersaf, l’ente per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste di Regione Lombardia, interverrà sul territorio per effettuare alcuni trattamenti fitosanitari utili a contrastare l’infestazione. Il Comune di Mozzo interverrà con l’abbattimento degli alberi presenti nel parco di via Verdi, oltre alla rimozione di alcune piante lungo la via (entrambi nella terza settimana di aprile). 🔗 Leggi su Bergamonews.it Tarlo asiatico, abbattuti 40 alberiServigliano (Fermo), 13 gennaio 2026 – E’ partito venerdì scorso e proseguirà nei prossimi giorni a Servigliano, il piano di abbattimento degli... Tarlo asiatico, ecco i nuovi alberi: "Saranno il doppio di quelli tagliatiSono iniziati in via Verga, zona Collevario, i lavori di piantumazione di giovani gelsi bianchi (morus alba) laddove, durante la scorsa estate, sono... Il tarlo asiatico colpisce Mozzo: saranno abbattuti gli alberi nel parco di via VerdiPiante infestate e abbattimenti previsti anche in via Goldoni. Nel prossimo autunno la riqualificazione delle aree ... bergamonews.it Il tarlo asiatico torna a colpire: oltre 100 alberi da abbattereDoccia gelata per i residenti di Treviolo dove gli ultimi controlli Ersaf portati avanti dagli Ispettori fitosanitari hanno rilevato la presenza di nuovi focolai di Tarlo asiatico. Le verifiche ... ecodibergamo.it