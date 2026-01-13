A Servigliano, nelle Marche, è iniziata la fase di abbattimento degli alberi infetti dal tarlo asiatico, Anoplophora glabripennis. L’intervento, avviato venerdì scorso, riguarda circa 40 piante colpite dal parassita e continuerà nelle prossime settimane, nell’ottica di tutelare la salute del patrimonio arboreo locale e prevenire ulteriori diffusione della specie invasiva.

Servigliano (Fermo), 13 gennaio 2026 – E’ partito venerdì scorso e proseguirà nei prossimi giorni a Servigliano, il piano di abbattimento degli alberi colpiti dal tarlo asiatico del fusto nome scientifico ‘Anoplophora Glabripennis’. Purtroppo parliamo di una infestazione partita nel 2013 nel territorio Fermano e più precisamente nel territorio a cavallo fra i comuni di Magliano di Tenna e Montegiorgio, ma nel giro di poco tempo l’infestazione si è estesa in tutta la vallata. Che cos’è il tarlo asiatico. Il tarlo asiatico del fusto è un insetto originari dell’estremo oriente, che probabilmente è arrivato nei nostri territori sopravvivendo fra i bancali del trasporto merci, che però hanno trovato un ambiente favorevole. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tarlo asiatico, abbattuti 40 alberi

Leggi anche: Alberi avvelenati nel quartiere, il Comune: "Saranno abbattuti"

Tarlo asiatico: in 8 anni abbattuti più di mille alberi - Dal 2015 è considerato pericoloso dall’Unione europea e quando le autorità fitosanitarie (in Lombardia è l’ente regionale Ersaf) lo individuano, devono essere messe in atto una serie di misure di ... ecodibergamo.it