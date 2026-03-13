Sono iniziati i lavori di piantumazione di giovani gelsi bianchi in via Verga, nella zona di Collevario, dove durante l’estate sono stati abbattuti alberi di latifoglie a causa del tarlo asiatico. Le nuove piante saranno il doppio di quelle rimosse, posizionandosi al posto degli alberi precedenti. La sostituzione si svolge nel rispetto del piano di riqualificazione dell’area.

Sono iniziati in via Verga, zona Collevario, i lavori di piantumazione di giovani gelsi bianchi (morus alba) laddove, durante la scorsa estate, sono state abbattute le latifoglie vittime del loro maggior nemico: il tarlo asiatico del fusto. Questo coleottero, che ha creato l’"allarme tarlo" per la prima volta a Macerata con un’unica zona rossa nel quartiere Collevario (con 347 piante individuate fra zona rossa e zona cuscinetto, 200 abbattute e 147 da abbattere) rappresenta in Italia una seria minaccia per alberi di acero ma anche per betulle, ippocastani, pioppi, faggi, tigli. Le uova di questi coleotteri vengono deposte nel tronco e rami, le larve si nutrono del legno e, a fine primavera, diventate adulte sfarfallano lasciando l’albero alla ricerca di nuove piante da distruggere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tarlo asiatico, ecco i nuovi alberi: "Saranno il doppio di quelli tagliati

