Sfonda a sinistra! Sondaggio shock Giorgia Meloni esulta

Il governo italiano prosegue con l’approvazione del nuovo pacchetto sicurezza, mirato a contrastare criminalità urbana, baby gang e traffico di droga. In questo contesto, il recente sondaggio, con l’espressione “Sfonda a sinistra!”, ha suscitato reazioni e commenti. L’approccio alle issue di sicurezza resta al centro del dibattito pubblico, mentre le misure legislative cercano di rispondere alle esigenze di sicurezza dei cittadini.

Il governo italiano accelera sull’approvazione del nuovo pacchetto sicurezza, con l’obiettivo di affrontare fenomeni di criminalità urbana, baby gang e reati legati allo spaccio di droga. Dopo una giornata di intense consultazioni a Palazzo Chigi, il premier Giorgia Meloni ha incontrato i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, insieme ai ministri dell’Interno Matteo Piantedosi, della Giustizia Carlo Nordio, della Difesa Guido Crosetto e ai sottosegretari alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari. L’incontro è stato definito “ costruttivo ” e “ molto positivo ”, con piena condivisione sull’impianto normativo che sarà discusso in Consiglio dei Ministri la prossima settimana. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

