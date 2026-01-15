Truppe in Groenlandia arrivata la decisione di Giorgia Meloni | cosa fa l’Italia

Giorgia Meloni ha deciso di inviare truppe in Groenlandia, una scelta che si inserisce in un contesto geopolitico complesso. In queste ore, si delineano nuovi scenari tra Europa, Stati Uniti e Russia, in un’area remota ma strategicamente significativa. Questa decisione riflette le recenti evoluzioni della politica estera italiana, con implicazioni che meritano attenzione e analisi approfondita.

C’è un fronte gelido, lontanissimo dai nostri confini, dove in queste ore si gioca una partita che può cambiare gli equilibri tra Europa, Stati Uniti e Russia. Non è una serie tv, ma una storia vera, con trattative riservate, pressioni internazionali e un nome al centro di tutto: Giorgia Meloni. Mentre a Roma si parla di bollette, tasse e bonus, nei palazzi del potere circola un dossier che riguarda un luogo quasi irreale, coperto di ghiaccio e silenzio: la Groenlandia. È lì che sta per partire una maxi esercitazione militare europea, e lì che l’Italia è stata chiamata a prendere posizione. Ma qualcosa si è inceppato. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

