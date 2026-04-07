Il social network basato al 100% sugli amici | come funziona Monnet la piattaforma europea che dice no agli algoritmi

Un nuovo social network europeo sta attirando l’attenzione, promettendo di essere basato esclusivamente sugli amici senza utilizzare algoritmi. La piattaforma, chiamata Monnet, si propone come alternativa ai modelli dominanti di origine americana, che impiegano algoritmi per gestire i contenuti. Secondo un sondaggio di YouGov, il 67% degli italiani desidera un’opzione tecnologica sviluppata in Europa. Questa piattaforma si distingue per la sua natura peer-to-peer, senza filtri automatici o pubblicità mirata.

Il 67% degli italiani vuole un’alternativa fatta in Europa alla tecnologia americana, secondo un recente sondaggio di YouGov, e uno dei primi passi in questa direzione potrebbe arrivare nel mondo dei social network. Monnet Social è una piattaforma con sede in Lussemburgo «libera dalla dittatura degli algoritmi americani, che mette gli amici in primo piano e che non spia i suoi utenti», come ha detto il suo fondatore Christos Floros, 32enne lussemburghese di origini greche. Che cos’è Monnet Social. Monnet Social ha come filosofia di base quella di essere “al 100% umano ”, quindi senza post generati dall’intelligenza artificiale, e “ al 100% basato sugli amici ”, quindi completamente privo di un algoritmo di raccomandazione. 🔗 Leggi su Open.online

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