Il piano segreto di Israele per uccidere Khamenei | telecamere hackerate algoritmi e social network analysis

Il 2 marzo 2026, si è appreso di un piano segreto di Israele volto a eliminare il leader iraniano attraverso l’uso di telecamere hackerate, algoritmi e analisi sui social network. Durante gli attacchi congiunti di Stati Uniti e Israele contro l’Iran sono stati segnalati numerosi civili uccisi, tra cui alcuni appartenenti alla famiglia di Ali Khamenei, uno dei nuclei familiari più riservati del Paese.

Roma, 2 marzo 2026 - Tra le centinaia di civili rimasti uccisi negli attacchi congiunti di Stati Uniti e Israele contro l’Iran figurerebbero anche alcuni membri della famiglia di Ali Khamenei, uno dei nuclei familiari più riservati del Paese. Secondo le informazioni disponibili, l’operazione mirava a colpire la leadership politica e militare iraniana, ma non vi sono prove che i familiari dell’ayatollah fossero obiettivi premeditati. Resta inoltre incerta la sorte del secondogenito Mojtaba Khamenei, designato come possibile successore del padre, sul quale non sono state fornite notizie ufficiali. La residenza della Guida Suprema... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il piano segreto di Israele per uccidere Khamenei: telecamere hackerate, algoritmi e social network analysis Iran, il piano segreto di Israele per uccidere Khamenei: telecamere hackerate, algoritmi e social network analysisRoma, 2 marzo 2026 - Tra le centinaia di civili rimasti uccisi negli attacchi congiunti di Stati Uniti e Israele contro l’Iran figurerebbero anche... L'unità 8200, le telecamere hackerate e i missili: ecco come è stato ucciso KhameneiDall’hacking delle telecamere urbane ai missili balistici aviolanciati: così l’intelligence israeliana avrebbe coordinato lo strike contro la guida... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Il piano segreto di Israele per... Discussioni sull' argomento Gaza, tregua finita: cinque morti. Attacchi di Israele con aerei e droni; Patto segreto per i missili supersonici CM-302: il piano dell'Iran per centrare le portaerei Usa; Attacco all’Iran: molti missili, molte incognite. Schieramento imponente, l’operazione Usa-Israele durerà giorni; Iran, il Ft: Teheran acquista in segreto armi e missili da Mosca. Ipotesi colloqui venerdì a Ginevra. Una zona cuscinetto in Libano. Israele entra con i soldati per sradicare Hezbollah dal confine (di N. Boffa) x.com Dopo i raid di Israele e Usa in Iran, l’Italia alza l’allerta sicurezza Quali sono gli obiettivi sensibili in Italia: https://fanpa.ge/2KBTS - facebook.com facebook