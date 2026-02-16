San Valentino in lutto | crolla l’Arco degli Innamorati a Melendugno simbolo del Salento distrutto dalla furia del mare
L’Arco degli Innamorati a Melendugno si è sgretolato nella notte a causa delle onde impetuose del mare. La scogliera sotto la struttura, già fragile, ha ceduto sotto la forza delle mareggiate, portando via un simbolo molto amato del Salento. La perdita di questa storica architettura colpisce gli abitanti del paese proprio nel giorno di San Valentino.
San Valentino Spezzato: Crolla l’Arco degli Innamorati a Melendugno, un Simbolo del Salento Scomparso nella Notte. La costa salentina piange un simbolo della sua bellezza. L’Arco degli innamorati, spettacolare formazione naturale a Torre di Sant’Andrea, frazione di Melendugno, è crollato nella notte tra il 14 e il 15 febbraio 2026, vittima delle violente mareggiate che hanno colpito l’Adriatico pugliese. La perdita di questo monumento naturale, amato da turisti e fotografi, rappresenta una ferita per la comunità locale e un monito sulla fragilità del territorio. La Scoperta del Disastro e le Prime Reazioni.🔗 Leggi su Ameve.eu
Mareggiata, sparisce un simbolo del Salento: nel giorno di San Valentino il crollo dell’arco degli innamorati Melendugno, faraglioni di Sant'Andrea
Una mareggiata ha fatto crollare l’Arco degli Innamorati a Melendugno, causando la perdita di uno dei simboli più noti del Salento.
L'arco degli innamorati di Melendugno, in Puglia, crolla in mare nel giorno di San Valentino
L'arco degli innamorati di Melendugno, in Puglia, si è sgretolato in mare a causa delle intense mareggiate di ieri, proprio nel giorno di San Valentino.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Rovigo in lutto per la morte di gatto Rossini: Se ne è andato a San Valentino, resterà nei nostri cuori; Zoe Trinchero, i funerali a San Valentino tra bandiere a mezz’asta e lutto cittadino; VENARIA - Per celebrare San Valentino torna il Cuore gigante in piazza Vittorio Veneto; Altro che San Valentino: 14 coppie disfunzionali delle serie tv.
'San Valentino per me non è amore, ma lutto': 22 anni moriva Marco PantaniSocietà: Un decesso che si inserisce in una vicenda complessa e in un complotto ormai accertato e iniziato il 5 giugno 1999 ... lapressa.it
Quando a San Valentino hai il cuore colmo d'amore così colmo che fuoriesce. Cucinaremale ma il forno peggio :) facebook