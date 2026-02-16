San Valentino in lutto | crolla l’Arco degli Innamorati a Melendugno simbolo del Salento distrutto dalla furia del mare

L’Arco degli Innamorati a Melendugno si è sgretolato nella notte a causa delle onde impetuose del mare. La scogliera sotto la struttura, già fragile, ha ceduto sotto la forza delle mareggiate, portando via un simbolo molto amato del Salento. La perdita di questa storica architettura colpisce gli abitanti del paese proprio nel giorno di San Valentino.

San Valentino Spezzato: Crolla l’Arco degli Innamorati a Melendugno, un Simbolo del Salento Scomparso nella Notte. La costa salentina piange un simbolo della sua bellezza. L’Arco degli innamorati, spettacolare formazione naturale a Torre di Sant’Andrea, frazione di Melendugno, è crollato nella notte tra il 14 e il 15 febbraio 2026, vittima delle violente mareggiate che hanno colpito l’Adriatico pugliese. La perdita di questo monumento naturale, amato da turisti e fotografi, rappresenta una ferita per la comunità locale e un monito sulla fragilità del territorio. La Scoperta del Disastro e le Prime Reazioni.🔗 Leggi su Ameve.eu

Una mareggiata ha fatto crollare l’Arco degli Innamorati a Melendugno, causando la perdita di uno dei simboli più noti del Salento.

L'arco degli innamorati di Melendugno, in Puglia, si è sgretolato in mare a causa delle intense mareggiate di ieri, proprio nel giorno di San Valentino.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.