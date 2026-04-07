Dopo anni di silenzio, Alexia è tornata a esibirsi, portando sul palco un sound che richiama gli anni '90. La cantante ha dichiarato di aver mantenuto intatto il ritmo di quegli anni, ma di essere anche più libera e lucida che mai. Il suo ritorno si rivolge a un pubblico molto vario, che va dai fan più anziani ai giovani della Generazione Z.

Potente come la sua voce ma anche libera e lucida come non è mai stata. Dopo anni di silenzio Alexia è tornata “ The Queen of The Dancefloor “ rivolgendosi a un pubblico vasto ed eterogeneo, dai Boomer alla Gen Z. Come quelli che conoscendola bene si sono affollati e scatenati al suo concerto party di fine marzo al Fabrique di Milano e come quelli, più giovani, che l’hanno scoperta solo ora. "Dopo tanti anni – dice Alexia – ho veramente realizzato che le cose che ho fatto non solo hanno creato dei miti ma hanno superato la prova del tempo, quindi oggi sono tornate in auge più forti di prima, come se il ritmo della musica anni ‘90 non si fosse mai fermato ma solo un po’ assopito". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il ritorno di fiamma di Alexia: "Il ritmo anni ’90 mai fermato"

Alexia: il ritorno della dance tra Gen Z e i miti degli anni ’90Alexia torna prepotentemente sulla scena musicale nel 2026, trasformando il suo ritorno in una rinascita creativa che unisce l’energia dei successi...

Il ritorno di Alexia: «Sono pronta per ripartire. La nostalgia degli anni ’90? Non mi sorprende, era un periodo in cui si stava bene». L’intervistaIl 26 marzo al Fabrique di Milano andrà in scena il ritorno in grande stile di Alexia, icona assoluta della dance all’italiana anni ’90.

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Il ritorno di Alexia: «Celebro l'amore per gli anni Novanta, sarò tamarra come si usava. Mio marito è il nipote di Armani, ma non userò un vestito di Giorgio»The party. Back to the dancefloor, tutti pronti a ballare. Alexia, regina della dance, ha in programma per questa sera al Fabrique una festa anni ’90, un viaggio nel tempo. leggo.it