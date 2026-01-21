Giro d' Italia 2026 Bernal | Mi piacerebbe partecipare ma non dipende solo da me

Egan Bernal ha espresso il suo interesse a partecipare al Giro d'Italia 2026, ma ha sottolineato che la decisione finale dipenderà da vari fattori, non esclusivamente da lui. La Ineos Grenadiers, la squadra di Bernal, mantiene un atteggiamento prudente e ancora non ha definito con certezza i propri piani per il grande evento. La partecipazione dell’atleta rimane quindi incerta e dipende da molte variabili.

Roma, 21 gennaio 2026 - Ci sono squadre che hanno già da tempo ampiamente snocciolato i propri piani principali anche per i Grandi Giri, ancora piuttosto lontani nel calendario, e ce ne sono altre che hanno varato la linea della prudenza e quasi della discrezione: tra esse c'è la Ineos Grenadiers, che per il Giro d'Italia 2026 non ha ancora le idee chiarissime, come fatto emergere dalle parole di uno dei suoi veterani, Egan Bernal. Le dichiarazioni di Bernal. A dicembre si era diffusa la voce, divulgata da più testate specializzate, di un tandem da presentare dalla formazione britannica alla prossima Corsa Rosa, in programma dall' 8 al 31 maggio: oltre al colombiano, già vincitore nel 2021, avrebbe dovuto esserci Thymen Arensman, che si era presentato al grande ciclismo proprio al Giro d'Italia prima di intraprendere una parabola discendente chiusa con un ottimo 2025.

Giro d'Italia 2026, le scelte della Ineos Grenadiers: Bernal e Arensman al viaL'articolo analizza le scelte della Ineos Grenadiers per il Giro d'Italia 2026, con particolare attenzione alla ripresa di Egan Bernal e alla presenza di Arensman, entrambi al via.

