Il pulmino del Cirs distrutto da un incendio | Atto vile che colpisce i più fragili

Un incendio ha distrutto il pulmino del Cirs, provocando danni ingenti al mezzo. La notizia è stata resa nota questa mattina, suscitando reazioni di solidarietà da parte di due candidati a sindaco, che hanno espresso vicinanza attraverso comunicati ufficiali. L'episodio viene definito come un atto vile che colpisce le persone più fragili assistite dal centro. Nessuna informazione è stata fornita sui possibili responsabili dell’incendio.

Le reazioni dei candidati a sindaco Federico Basile e Antonella Russo dopo il grave danno subito dal Centro che accoglie le donne vittime di violenza “Condanniamo con assoluta fermezza quanto accaduto ai danni del CIRS di Messina, che nella notte ha subito un grave danneggiamento al pulmino dell’associazione, strumento essenziale per lo svolgimento delle attività quotidiane a favore delle ospiti del centro. Un gesto vile che colpisce non solo un mezzo, ma un presidio fondamentale di solidarietà e supporto per donne e bambini in condizioni di fragilità”. Così il candidato Federico Basile interviene sull’episodio che ha colpito il Comitato Italiano Reinserimento Sociale. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Leggi anche: Professoressa accoltellata a Trescore, lo sgomento della politica. Fontana: “Atto vile che oltrepassa ogni limite” Distrutto da un incendio doloso nel 2020: riapre il Bivacco del SasselloLe attività preparatorie sono iniziate nel 2023, con la progettazione, l’acquisizione dei nulla osta e l’affidamento dei lavori Un annuncio...