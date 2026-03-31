il seravezza riscopre sava masitto lascia a fine stagione

Il Seravezza si prepara a scoprire nuovamente Sava, con il tecnico Masitto che ha annunciato la fine della stagione. Attualmente, la squadra si trova a due punti dal secondo posto, mantenendo una distanza di dodici punti dalla capolista Grosseto. Nel corso del campionato, il team ha ottenuto quindici vittorie e quattro sconfitte, lo stesso numero di sconfitte registrate dal Grosseto.

Secondo da solo, adesso di nuovo a +2 sul Tau. e a -12 dall’ormai imprendibile corazzata Grosseto, il Seravezza di Masitto continua ad aggiornare il suo score che parla di 15 vittorie e sole 4 sconfitte (lo stesso numero di partite perse dal Grosseto. che però ha pareggiato assai meno dei 10 segni X verdazzurri) ma soprattutto si gode una bella proposta di gioco. I 13 clean-sheet collezionati in 29 giornate sono da rimarcare: con 22 gol subiti il Seravezza è la 2ª miglior difesa del girone E. Il “difetto“ di quest’anno è stato non aver un centravanti bomber. La squadra ha mandato a rete 13 giocatori diversi e il miglior marcatore è il centrocampista Fabri (talento puro!) coi suoi 10 centri senza rigori. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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