Un mosaico di 12.500 quadrati di stoffa in piazza Duomo. Sono le 3200 coperte realizzate dalle donne di tutta la provincia di Prato e ieri, dalle 9 alle 19, questo enorme tappeto è stato steso per dire basta alla violenza sulle donne. Il 22 marzo è la Giornata di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne e si chiama “ Viva Vittoria “, questo progetto condiviso che attraversa l’Italia. Ieri si è fermato a Prato ed è stata una vera a propria festa, grazie anche al bel tempo, che ha portato in centro centinaia di persone. Un filo di lana colorato può respingere la violenza e questi piccoli capovolari di arte della maglieria, dell’uncinetto e della lavorazione delle stoffe testimoniano l’impegno di centinaia di donne. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Viva Vittoria, super mobilitazione. In piazza 12.500 quadrati di stoffa per fermare la violenza sulle donne

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