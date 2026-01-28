La San Gimignano si conferma cuore generoso. In due anni, la comunità ha distribuito 7 mila euro e più di 1.800 pacchi alimentari a chi ha bisogno. Le immagini di persone e famiglie fragili si mescolano con il fascino delle torri e dei monumenti, restando un volto concreto di una città che non dimentica chi sta in difficoltà.

Turismo, economia e lavoro con persone e famiglie fragili e nel bisogno sono le facce della stessa medaglia nella San Gimignano, città patrimonio Unesco, immagini silenziose che si affacciano intorno alle torri dei preziosi monumenti dentro le chiese e i musei ricchi di un patrimonio storico che ha fatto il giro del mondo. Purtroppo dietro questa facciata di eleganza e bellezza si nasconde la silenziosa voce delle persone e delle famiglie in difficoltà. Povere. Una realtà che non si vede a occhio nudo, ma si avverte. Dalle famiglie di casa nostra e forestiere che bussano alla porta della parrocchia, alla Misericordia, alla San Gimignano Solidale, alla Caritas e alla porta del Comune in piazza Duomo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il gran cuore della San Vincenzo. Distribuiti in due anni 7mila euro e oltre 1800 pacchi alimentari

Approfondimenti su San Gimignano Patrimonio

Il Centro Riuso di Bastiglia, riaperto nel 2023 dopo un rinnovamento, si impegna a promuovere la cultura del riutilizzo e l’economia circolare.

In occasione delle festività natalizie, il Lions Club San Gimignano Via Francigena si impegna a diffondere solidarietà e speranza.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su San Gimignano Patrimonio

Argomenti discussi: Il gran cuore della San Vincenzo. Distribuiti in due anni 7mila euro e oltre 1800 pacchi alimentari; Il gran cuore dei cacciatori di San Casciano in Val di Pesa: acquistato un defibrillatore per la comunità; Il cuore del Cadore batte forte: Francesco Carraro sostiene il Gran Caffè Tiziano nel segno delle Olimpiadi; Il gran cuore degli ispicesi si conferma con la raccolta alimentare in onore di Don Bosco.

Compie 40 anni il Gran Balon, cuore cosmopolita della cittàSostenibile e futuristico. Pop e storico. Cosmopolita e radicato nel territorio. Il Gran Balon compie quarant’anni e oggi spegne le sue candeline a Borgo Dora, cuore antico e in continua ... torino.repubblica.it

Gran finale... fino al cuore della rivolta. Arriva il Banco del mutuo soccorsoUn format che vince, un ventaglio di tematiche che richiamano quella società che si confronta. Nel nome del futuro e del senso di comunità ma anche della musica e delle parole in generale. Il festival ... lanazione.it

Educazione civica in pratica – Settore Carrozzeria, AFP Patronato San Vincenzo (Bergamo) Quella che vedete in foto non è una semplice lista di nomi, ma una fase importante di un percorso di educazione civica vissuto in modo attivo dai nostri studenti del - facebook.com facebook