Martine Diop Bullo insulti razzisti contro la Maria del Carnevale Il sito del Comune costretto a cancellare molti commenti

Martine Diop Bullo, mamma veneziana e papà senegalese, ha vinto il titolo di reginetta del Carnevale di Venezia, ma ha anche dovuto affrontare insulti razzisti sui social. Gli attacchi arrivano dopo la sua vittoria, spingendo il Comune a cancellare numerosi commenti offensivi. La giovane si è mostrata sorpresa e ferita dalle parole dure, che hanno invaso le sue pagine online. La polemica ha acceso un dibattito sulla tolleranza e il rispetto nella città. La vicenda continua a far discutere tra i cittadini.

VENEZIA - Mamma veneziana, papà senegalese, Martine Diop Bullo è la nuova reginetta del Carnevale veneziano. Neppure il tempo di presentarsi ufficialmente al pubblico, riunitosi in piazza San Marco per il Martedì Grasso, che la diciottenne si è ritrovata travolta da decine di messaggi postati sui social da utenti che hanno pesantemente ironizzato sul colore della sua pelle. Martine è la prima Maria di colore vincitrice dell'evento, la cui elezione da parte della giuria ha portato con sé una ventata d'aria nuova ad un'iniziativa ancorata alla tradizione. Eppure non tutti hanno dimostrato di saperla cogliere.