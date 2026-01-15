San Donaci riscopre le sue radici | presentazione di Alan Lomax con Massimiliano Morabito

San Donaci rinnova il suo legame con le radici culturali attraverso la presentazione di

SAN DONACI - Una serata all'insegna della memoria, della musica e dell'identità culturale quella che si è svolta ieri sera, 14 gennaio, presso il Teatro Comunale di San Donaci. L'evento, organizzato dall'Associazione culturale e Podcast Frequenze 90 e condotto dagli autori del podcast Riccardo. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Leggi anche: Il suono delle radici: a Melpignano Massimiliano Morabito presenta il libro su Alan Lomax

Leggi anche: San Vito dei Normanni riscopre le sue radici: torna la "Festa del Dialetto" a Casa Carbotti