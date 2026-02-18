Brindisi | Lorenzo Cipriani racconta il Mediterraneo e le sue radici storiche con Mare Nostrum Sabato l’evento

Lorenzo Cipriani porta a Brindisi il suo libro “Mare Nostrum” sabato, per celebrare le radici storiche del Mediterraneo. La presentazione si svolgerà nel centro storico, vicino al porto, dove l’autore racconterà aneddoti e curiosità legate alle tradizioni di questa regione. Cipriani vuole far conoscere ai partecipanti le storie di popoli e scambi culturali che hanno plasmato il mare nostrum nel corso dei secoli. L’evento si rivolge a tutti gli appassionati di storia e cultura mediterranea.

Brindisi celebra il Mediterraneo con Lorenzo Cipriani e il suo “Mare Nostrum”. Brindisi si prepara ad accogliere lo scrittore Lorenzo Cipriani per la presentazione del suo ultimo libro, “Mare Nostrum”, un viaggio attraverso la storia e le culture del Mediterraneo. L’appuntamento è fissato per sabato 21 febbraio, alle ore 18:00, presso la Casa del Turista, nell’ambito della rassegna letteraria “Libri in crocetta” organizzata dal Circolo della Vela. Un viaggio tra storia e identità. Il Circolo della Vela di Brindisi ha scelto di dedicare una serata all’opera di Cipriani, un’esplorazione delle radici dell’umanità che si dipana dalle coste italiane, toccando la Grecia e spingendosi fino a Istanbul.🔗 Leggi su Ameve.eu

Viaggio nel Mediterraneo tra passato e presente: Cipriani presenta "Mare Nostrum"Lorenzo Cipriani ha raccontato come il Mediterraneo abbia influenzato la sua vita e il suo lavoro, durante l'incontro organizzato dal Circolo della Vela di Brindisi.

Bresh, diventano 4 i concerti evento Mare Nostrum a GenovaIl viaggio di Bresh continua con entusiasmo: a Genova si aggiunge una quarta data del grande evento Mare Nostrum.

