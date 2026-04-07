Il prezzo salato dell’attacco all’Iran

Da cms.ilmanifesto.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un dirigente ha dichiarato che, in assenza della riapertura dello Stretto di Hormuz, il paese perderebbe le centrali elettriche e i ponti rimarrebbero inespugnabili. La frase è stata pronunciata in un contesto di tensione legata a possibili azioni militari contro l’Iran, con riferimenti diretti alle conseguenze di un blocco dello stretto, strategico tratto di mare tra il Golfo Persico e il Golfo di Oman.

Guerra Potenziali attacchi Usa alle centrali elettriche iraniane rappresentano una pessima prospettiva anche per i paesi del Golfo con gravi conseguenze per i civili Guerra Potenziali attacchi Usa alle centrali elettriche iraniane rappresentano una pessima prospettiva anche per i paesi del Golfo con gravi conseguenze per i civili Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4€. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4€, dona oggi. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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