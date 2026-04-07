Il prezzo salato dell’attacco all’Iran

Un dirigente ha dichiarato che, in assenza della riapertura dello Stretto di Hormuz, il paese perderebbe le centrali elettriche e i ponti rimarrebbero inespugnabili. La frase è stata pronunciata in un contesto di tensione legata a possibili azioni militari contro l’Iran, con riferimenti diretti alle conseguenze di un blocco dello stretto, strategico tratto di mare tra il Golfo Persico e il Golfo di Oman.

Guerra Potenziali attacchi Usa alle centrali elettriche iraniane rappresentano una pessima prospettiva anche per i paesi del Golfo con gravi conseguenze per i civili Guerra Potenziali attacchi Usa alle centrali elettriche iraniane rappresentano una pessima prospettiva anche per i paesi del Golfo con gravi conseguenze per i civili Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4€. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4€, dona oggi. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Il prezzo salato dell’attacco all’Iran Attacco all’Iran, cambia il prezzo del petrolio? La decisione dell’Opec+Opec+ sta valutando un aumento della produzione di petrolio in risposta all'escalation militare in Medio Oriente, dove gli attacchi condotti da... Crisi in Iran, il Gme: nella settimana dopo l’attacco il prezzo medio dell’energia elettrica è aumentato del 32%La fiammata dei prezzi degli idrocarburi, gas incluso , dovuta alla crisi in Medio Oriente si ripercuote anche su quelli dell’elettricità, che... Il feroce avvertimento di Khamenei dopo l’attacco dei droni statunitensi nei pressi di Teheran Temi più discussi: Il conto (salato) della guerra in Iran: +15 miliardi in bolletta. Luce e gas zavorrano il Piemonte; Guerra in Iran, conto salato per gli agricoltori italiani: fino a 200 euro in più per ettaro; Guerra in Iran, le soluzioni da adottare per evitare un mutuo della casa salato; Trump: Martedì scade ultimatum, dopodichè l’Iran pagherà un prezzo salato. Diesel, il pieno costa il 40% in più rispetto rispetto alla vigilia dell’attacco in Iran: il conto salato incubo degli Usa (un gallone a oltre 5 dollari)«La guerra sarà in gran parte finita in due o tre giorni». L’ultimo appello di Trump alla pazienza degli americani arriva mentre un gallone di diesel (3,79 litri, ndr) è arrivato a costare in media ... ilgazzettino.it Iran, il petrolio risale dopo il discorso di TrumpLa guerra all’Iran continua ad avere ricadute sui prezzi. In testa quelli del petrolio ... msn.com Trump: «L'Iran può essere eliminato in una notte: potrebbe essere domani» facebook MEDIO ORIENTE | Trattativa a distanza Usa-Iran, Trump: "Progressi, ma non sufficienti". Teheran avrebbe già respinto il possibile accordo e avanzato una controproposta #ANSA x.com