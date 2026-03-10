Crisi in Iran il Gme | nella settimana dopo l’attacco il prezzo medio dell’energia elettrica è aumentato del 32%

Nella settimana dal 2 all’8 marzo, a due giorni dell’attacco, il prezzo medio dell’energia elettrica in Iran è salito del 32 per cento. Lo ha comunicato il Gestore del mercato energetico, riferendo che l’aumento si è verificato subito dopo l’evento. Durante quel periodo, i prezzi hanno mostrato un incremento significativo, con un rialzo evidente rispetto alla settimana precedente.

La fiammata dei prezzi degli idrocarburi, gas incluso, dovuta alla crisi in Medio Oriente si ripercuote anche su quelli dell’elettricità, che registrano a loro volta un aumento. Nella settimana da lunedì 2 a domenica 8 marzo, infatti, ovvero a due giorni dell’operazione condotta da Usa e Israele contro l’Iran, il Gme (Gestore dei mercati energetici) ha registrato un prezzo medio dell’energia elettrica (PUN Index GME) pari a 141,28 euro al MWh, in forte rialzo (32,4%) rispetto ai 106,67 euro registrati nella settimana precedente, mentre i volumi di energia elettrica scambiati direttamente nella borsa del GME sono risultati pari a 4,7 milioni di MWh, con la liquidità all’85,1%. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Crisi in Iran, il Gme: nella settimana dopo l’attacco il prezzo medio dell’energia elettrica è aumentato del 32% Articoli correlati Attacco all’Iran, cambia il prezzo del petrolio? La decisione dell’Opec+Opec+ sta valutando un aumento della produzione di petrolio in risposta all'escalation militare in Medio Oriente, dove gli attacchi condotti da... Prezzo dell’energia elettrica volatile per tutto l’anno, quanto pagheremo nel 2026L’andamento del prezzo dell’energia elettrica in Italia nel 2025 è stato da ottovolante, ribaltando molte delle dinamiche osservate l’anno precedente. Aggiornamenti e notizie su Crisi in Iran il Gme nella settimana... Temi più discussi: Iran: il conflitto si espande; Iran: come andrà a finire?; Guerra in Iran: le opinioni degli italiani sulla crisi in Medio Oriente; Sicilia, l’isola sotto osservazione nella crisi con l’Iran. Le notizie del 7 marzo sulla crisi in IranLe news dall’Iran dopo l’attacco di Israele e USA. Ancora esplosioni a Teheran, Dubai, Bahrein e Gerusalemme. Iran: Entro 24 ore riunione per scegliere la nuova Guida suprema. Media Israele: Ferito ... fanpage.it Crisi in Iran, l’incognita inflazione nel caso di guerra prolungataTra gli elementi di incertezza da monitorare, la durata dell’interruzione delle attività nello Stretto di Hormuz, la traiettoria dei prezzi di petrolio e gas ... repubblica.it I prezzi alle stelle del petrolio riflettono una crisi sempre più complicata da risolvere - facebook.com facebook Walzer: “Trump è nei guai in Iran e vuole la exit strategy, la crisi energetica spaventa anche lui” - la Repubblica x.com