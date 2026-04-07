Il pranzo di Pasquetta porta un punticino Il Cesena pareggia in rimonta sul SudTirol

Nel giorno di Pasquetta, il Cesena ha ottenuto un pareggio in rimonta contro il SudTirol, con il risultato finale di 1-1. La partita si è conclusa con il Cesena che ha schierato un 4-2-3-1, con Klinsmann tra i pali e la difesa composta da Ciofi, Zaro, Piacentini e Corazza. Nella ripresa sono entrati alcuni sostituti, tra cui Wade, Frabotta, Olivieri e Vrioni.

Cesena 1 SudTirol 1 CESENA (4-2-3-1): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Piacentini, Corazza; Bastoni (18’ st Castagnetti), Bisoli; Ciervo (38’ Wade), Shpendi (17’ st Frabotta), Berti (26’ st Olivieri); Cerri (26’ st Vrioni). A disp.: Siano, Amoran, Guidi, Magni, Mangraviti, Arrigoni, Francesconi. All.: Cole. SUDTIROL (3-5-2): Adamonis; F. Davi (10’ st El Kaouakibi), Pietrangeli, Veselj; Molina (40’ st Crnigoj), Tait (18’ st Frigerio), Tronchin (40’ st Davi S.), Casiraghi, Zedadka; Tonin (10’ st Odogwu), Merkaj. A disp.: Borra, Theiner, Bordon, Masiello, S.Davi, Mancini, Martini, Crnigoj, Verdi. All.: Castori. Arbitro: Allegretta di Molfetta. Reti: 2’ pt Tait, 17’ pt F. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il pranzo di Pasquetta porta un punticino. Il Cesena pareggia in rimonta sul SudTirol Pasquetta in campo per il Cesena: col SudTirol finisce 1-1Cesena, 6 aprile 2026 – Finisce con un pareggio il match dell’ora di pranzo di Pasquetta: niente tradizionale grigliata in Romagna, con oltre 10mila... Lunedì di Pasquetta in campo per il Cavalluccio, al Manuzzi Cesena e Sudtirol si dividono la posta in palioFinisce 1-1 ed è il primo pareggio della gestione di Ashley Cole, succede tutto nei primi minuti di gara: Shpendi risponde a Tait Lunedì di Pasquetta... Temi più discussi: Il menù di Pasqua che vorrete preparare tutti gli anni; Consigli su dove mangiare a Pasqua e Pasquetta 2026 a Milano e appena fuori; Pasqua 2026: quanto vi costano i menu di ristoranti e agriturismi; Dove mangiare a Pasqua e Pasquetta? I migliori ristoranti tra giardini, vigneti e terrazze vista mare. Nutria alla griglia: il pranzo di Pasquetta virale sui socialPasquetta è solitamente sinonimo di pic nic e grigliate. E allora ecco che c’è un menù speciale che è tornato ancora una volta alla ribalta. Quello pensato dal sindaco di Gerre de Caprioli Michel Ma ... cremonaoggi.it Pranzo di Pasqua e Pasquetta sul tetto della macchina (con tavola imbandita)C’è chi a Pasqua ha banchettato in casa o al ristorante, chi per il pranzo di Pasquetta ha optato per il picnic o l’agriturismo nel cuore della Brianza. E c’è chi in questi due giorni di festa ha ... monzatoday.it PASQUETTA DI SANGUE LEGGI: https://shorturl.at/1tRgt - facebook.com facebook