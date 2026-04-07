Il pranzo di Pasquetta porta un punticino Il Cesena pareggia in rimonta sul SudTirol

Da ilrestodelcarlino.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel giorno di Pasquetta, il Cesena ha ottenuto un pareggio in rimonta contro il SudTirol, con il risultato finale di 1-1. La partita si è conclusa con il Cesena che ha schierato un 4-2-3-1, con Klinsmann tra i pali e la difesa composta da Ciofi, Zaro, Piacentini e Corazza. Nella ripresa sono entrati alcuni sostituti, tra cui Wade, Frabotta, Olivieri e Vrioni.

Cesena 1 SudTirol 1 CESENA (4-2-3-1): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Piacentini, Corazza; Bastoni (18’ st Castagnetti), Bisoli; Ciervo (38’ Wade), Shpendi (17’ st Frabotta), Berti (26’ st Olivieri); Cerri (26’ st Vrioni). A disp.: Siano, Amoran, Guidi, Magni, Mangraviti, Arrigoni, Francesconi. All.: Cole. SUDTIROL (3-5-2): Adamonis; F. Davi (10’ st El Kaouakibi), Pietrangeli, Veselj; Molina (40’ st Crnigoj), Tait (18’ st Frigerio), Tronchin (40’ st Davi S.), Casiraghi, Zedadka; Tonin (10’ st Odogwu), Merkaj. A disp.: Borra, Theiner, Bordon, Masiello, S.Davi, Mancini, Martini, Crnigoj, Verdi. All.: Castori. Arbitro: Allegretta di Molfetta. Reti: 2’ pt Tait, 17’ pt F. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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