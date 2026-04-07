il postmodernissimo diventiamo distributori

Il PostModernissimo, storico cinema situato nell’acropoli di Perugia, ha lanciato una nuova iniziativa intitolata

Una nuova sfida per i ragazzi del PostModernissimo, lo storico cinema dell’acropoli perugina, rigenerato dal 2014 dalla cooperativa Anonima Impresa Sociale guidata da Ivan Frenguelli, Giacomo Caldarelli e Andrea Frenguelli (nella foto sopra), che dal 2017 gestisce anche il Metropolis di Umbertide. Da giovedì 9 aprile debutta “PostMov“, il nuovo progetto di distribuzione cinematografica del gruppo, che porta nelle sale di tutta Italia il film “Sciatunostro” (foto sotto) di Leandro Picarella: un poetico racconto d’infanzia tra due bambini nell’isola di Linosa, una storia d’estate che riflette sul tempo, la memoria, i ricordi. Dopo la première alla Festa del Cinema di Roma e una serie di fortunate anteprime, il film sarà nei cinema da giovedì e il PostModernissimo lo festeggia con un evento speciale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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