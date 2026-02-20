Cinema Il castello indistruttibile di Danny Biancardi al Postmodernissimo
Dai festival alle sale: arriva per la prima volta al cinema a Perugia “Il Castello Indistruttibile” il film di Danny Biancardi, Virginia Nardelli, Stefano La Rosa, la storia di Angelo, Mery e Rosy, tre undicenni che vivono a Danisinni, un quartiere isolato di Palermo. Qui, nello spazio sospeso di un asilo abbandonato, decidono di esser liberi e dare libero sfogo alla fantasia, lontani dalle difficoltà di tutti giorni, in cammino verso l’età adulta. Appuntamento martedì 24 febbraio al cinema PostModernissimo, alle 21, in sala gli autori, in dialogo con gli spettatori per condividere il dietro le quinte, processi creativi e storie legate alla realizzazione del film.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
