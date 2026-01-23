In piazza Ordelaffi un presidio di solidarietà con il popolo iraniano | Servono azioni concrete contro il regime

In piazza Ordelaffi si svolge un presidio di solidarietà con il popolo iraniano, richiedendo azioni concrete contro il regime. La manifestazione si inserisce nel contesto di un incremento delle vittime della repressione, che quotidianamente si traduce in arresti, torture ed esecuzioni. L’evento mira a sensibilizzare l’opinione pubblica e a sostenere le richieste di cambiamento e rispetto dei diritti umani in Iran.

È un appello duro e senza sconti quello lanciato da Unione Attivisti Iraniani in Italia, Anpi Forlì-Cesena, Associazione VoceDonna, Cgil Forlì Cesena, Forlì Città Aperta, Fondazione Lewin e Udu Forlì “Ogni giorno il bilancio delle vittime cresce, mentre la repressione del regime islamico iraniano continua senza sosta tra arresti, torture ed esecuzioni”. È un appello duro e senza sconti quello lanciato da Unione Attivisti Iraniani in Italia, Anpi Forlì-Cesena, Associazione VoceDonna, Cgil Forlì Cesena, Forlì Città Aperta, Fondazione Lewin e Udu Forlì che sabato, alle ore 15, si ritroveranno in piazza Ordelaffi per un presidio di sostegno al popolo iraniano.🔗 Leggi su Forlitoday.it

