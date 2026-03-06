Pegah Tashakkori a Come States — Il popolo iraniano non è il regime. La speranza con Trump.

Nella nuova puntata di “Come States?”, Eleonora Tomassi intervista Pegah Tashakkori, attivista iraniana, per parlare delle recenti proteste e delle tensioni in Iran. L’intervista si concentra sui movimenti popolari e sulla distinzione tra il popolo e il regime, oltre a discutere delle speranze legate a un possibile cambiamento politico. La conversazione fornisce un quadro aggiornato sulla situazione attuale nel paese.

Nella nuova puntata di “Come States?”, Eleonora Tomassi intervista l’attivista iraniana Pegah Tashakkori per raccontare cosa sta accadendo davvero in Iran. Per la maggior parte degli iraniani, la morte di Khamenei non è stato lutto, ma speranza. Perché il regime islamista non rappresenta il popolo. È questa la distinzione che troppo spesso in Occidente viene ignorata. Pegah esprime anche rabbia verso chi oggi difende il regime e definisce l’intervento degli Stati Uniti un’“aggressione”: parole che, dice, dimostrano di non sapere cosa significhi vivere sotto una teocrazia repressiva. Si parla di libertà, propaganda e del ruolo di Stati Uniti e Israele. 🔗 Leggi su Iltempo.it

