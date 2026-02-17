Il carnevale che fu con la sfilata dei carri sul Facsal Il sindaco degli Anni 80 | Una tradizione da riscoprire

Il carnevale di allora si animava con la sfilata dei carri sul Facsal, un evento che attirava molti spettatori e bambini in maschera. Ricordo ancora quando, da piccolo, indossai il costume di Tenerone, il pupazzo rosa con le orecchie lunghe reso famoso da Gianfranco D’Angelo, e mia madre mi accompagnò tra le vie affollate. La tradizione sembrava ormai dimenticata, ma il sindaco degli anni Ottanta ha recentemente affermato che vale la pena riscoprirla.

Avevo tre anni quando mia madre mi vestì da Tenerone, il pupazzo rosa con le orecchie lunghe interpretato da Gianfranco D'Angelo a "Drive In". Avrei dovuto capire sin da allora che la mia vita non sarebbe stata facile: ero a metà tra un prosciutto vivente e una coniglietta di "Playboy"