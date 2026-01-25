Da Pio XII a Papa Francesco | la Chiesa di fronte alla guerra scissa tra pacifismo e responsabilità

Dal papato di Pio XII a quello di Papa Francesco, la Chiesa cattolica ha affrontato il tema della guerra con un equilibrio tra pacifismo e responsabilità. Dal primo appello per la pace del 1939 alle successive posizioni, si osserva una riflessione costante sulle sfide morali e sociali legate ai conflitti armati, evidenziando il ruolo della Chiesa nel promuovere valori di dialogo e responsabilità in tempi di crisi.

Il 27 agosto 1939, a pochi giorni dall’invasione della Polonia, Papa Pio XII rivolse un appello equanime alla pace, invitando tutte le parti a evitare la guerra. Quell’intervento, animato da un’intenzione pacificatrice, fu tuttavia percepito da molti come una profonda ingiustizia morale: mettere sullo stesso piano l’aggressore e l’aggredito apparve una forma di neutralità che, nei fatti, favoriva il più forte. Da allora la Chiesa cattolica ha interiorizzato una lezione decisiva: distinguere tra aggressore e vittima non è un dettaglio politico, ma un imperativo morale. È anche per questo che, nel conflitto russo-ucraino, la Santa Sede ha evitato l’equidistanza del 1939, riconoscendo subito — pur con la prudenza propria della diplomazia — la responsabilità primaria dell’aggressione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

