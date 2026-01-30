Il Piccolo Principe al Teatro Olimpico

Da febbraio 2026, il Teatro Olimpico ospiterà di nuovo “Il Piccolo Principe” in una versione rivisitata e più spettacolare. Lo show, prodotto da Razmataz Live e diretto da Stefano Genovese, promette di sorprendere il pubblico con scene nuove e effetti sorprendenti. Il ritorno del famoso spettacolo segna una grande novità per gli appassionati di teatro e di questa storia amata da tutti.

Torna a teatro da febbraio 2026 in una versione rinnovata e ancora più spettacolare "Il Piccolo Principe", lo show dei record prodotto da Razmataz Live e diretto da Stefano Genovese. Un ritorno trionfante per uno spettacolo giunto ormai alla sua quarta edizione e che dal 2023 a oggi ha venduto oltre 150.000 biglietti in tutta Italia incantando il pubblico di tutte le età. Tante le novità che attendono grandi e piccini che potranno assistere a una rappresentazione imperdibile, in equilibrio tra prosa, musical, arte circense e installazione, che si snoda attraverso gli innumerevoli linguaggi che la narrazione, la musica, il canto, la scenografia e, più in generale, la performance offrono.

