Articoli sportivi il 15% del made in Italy venduto negli Stati Uniti parte da qui

Da cesenatoday.it 25 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Forlì-Cesena si conferma come una delle aree italiane più importanti nel settore degli articoli sportivi, rappresentando il 15% del made in Italy esportato negli Stati Uniti. La provincia si posiziona come seconda in Italia per volume di esportazioni, sottolineando l’efficienza e la qualità della produzione locale. Un dato significativo che riflette l’importanza strategica di questa regione nel mercato internazionale degli articoli sportivi.

Forlì-Cesena è la seconda provincia italiana per volume di esportazioni di articoli sportivi verso gli Stati Uniti. È il dato principale che emerge dall'analisi condotta da Confartigianato sulla "Sport Economy", che fotografa lo stato di salute del settore manifatturiero legato alle discipline.🔗 Leggi su Cesenatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Wicked - Parte 2 ha già stabilito un record di incassi negli Stati Uniti

Da Messina a New York: il libro “Questo è papà” del presidente del Mcf e ambasciatore Davide Vinciprova sbarca negli Stati Uniti d’AmericaIl libro “Questo è Papà”, scritto da Davide Vinciprova, presidente del MCF e ambasciatore dell’Uguaglianza Genitoriale, arriva negli Stati Uniti, segnando un passaggio importante per la sua diffusione internazionale.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

50 Easy English Conversations for Beginners | Real Life Dialogues (A1-A2)

Video 50 Easy English Conversations for Beginners | Real Life Dialogues (A1-A2)

Argomenti discussi: Campionati Italiani Assoluti, Esordienti 13 e Under 15: Classifiche Ufficiali Individuali e per Società Sportive (Provvisorie); Export articoli sportivi in Usa, la provincia di Forlì-Cesena 2^ in Italia; Francesco Ferrari ha una strada luminosa davanti a sé: chi è il nuovo talento della Virtus; IL PROGRAMMA DEL WEEKEND – 15 e 16 sfidano la Fiorentina, impegni casalinghi per 14 Pro, 17 e 18.

articoli sportivi il 15Articoli sportivi, artigiani primi produttoriForlì-Cesena quasi record. Le province italiane con le maggiori esportazioni di articoli sportivi negli Usa sono Treviso con il ... msn.com

articoli sportivi il 15Sport in tv oggi (giovedì 15 gennaio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streamingOggi, giovedì 15 gennaio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per ... oasport.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.