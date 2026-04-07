Nel 2026 i tagli di capelli degli anni Novanta tornano in auge con nuove interpretazioni. Dal

P iù che un semplice revival, il 2026 segna una vera evoluzione del linguaggio hairstyling: i tagli iconici del passato vengono riscritti attraverso volumi calibrati, texture sofisticate e geometrie più fluide. Dal bob grafico al mullet contemporaneo, fino alle scalature anni Novanta, tagli e stili di capelli di 30 – e oltre – anni fa, tornano attuali. Unendo memoria e contemporaneità. Lady Diana e la sua hair evolution: dal caschetto dei primi anni al pixie anni ’90 che l’ha resa icona di stile X Leggi anche › I beauty look più iconici del 1996. E perché ci piacciono ancora 130 anni di tagli di capelli indimenticabili. Dal 1926, torna il “Brooks bob”. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il passato torna protagonista, ma con un twist contemporaneo. Dal "Brooks bob" al Mullet Nineties, i look capelli che continuano a conquistarci

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Dal micro bob puntato con la molletta di Jessie Buckley al lungo mezzo raccolto di Margot Robbie, le acconciature semplici per capelli lungi, medi e cortiPer la vita di tutti i giorni, servono acconciature portabili e veloci, sia in caso di capelli lunghi, medi o corti.