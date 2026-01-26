Scopri come abbinare la camicia in velluto a coste per aggiornare i tuoi outfit quotidiani con un tocco rétro. In questo testo, ti proponiamo quattro soluzioni stilistiche per valorizzare questa scelta, mantenendo un look sobrio e contemporaneo, in linea con le tendenze dell’inverno 2026. Un modo semplice e pratico per rinnovare il tuo guardaroba senza eccessi, puntando su dettagli eleganti e senza tempo.

C ome abbinare la camicia in velluto a coste quando si ha voglia di rinnovare i look quotidiani con un tocco rétro? Ecco quattro idee look perfettamente in linea con le tendenze dell’Inverno 2026. Come abbinare la camicia in velluto. Con i pantaloni palazzo coordinati Sofisticata e femminile, la camicia in velluto a coste dà il meglio di sé insieme a un paio di pantaloni palazzo coordinati e ad una maxi cintura a contrasto. Con i pantaloni flare coordinati D’ispirazione anni Settanta ma dal fascino contemporaneo, la blusa in velluto dalla trama a coste è esaltata dall’accostamento con i pantaloni coordinati dalla forma flare. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Come abbinare la camicia in velluto a coste per rinnovare i look quotidiani con un twist rétro ma decisamente contemporaneo

