Il parco di Villa Tessier torna alla città

Il parco storico di Villa Tessier riapre al pubblico a Mirano dopo i lavori di manutenzione e rigenerazione. Gli interventi sono stati realizzati dal Comune in collaborazione con l'Ipab Mariutto. La riapertura segna la conclusione delle operazioni di restauro e sistemazione dello spazio verde. Ora il parco è nuovamente accessibile alla cittadinanza, dopo un periodo di chiusura per i lavori.

Il parco storico di Villa Tessier torna alla città di Mirano a conclusione degli interventi di manutenzione e rigenerazione realizzati dal Comune in accordo con l'Ipab Mariutto. Tra le azioni svolte: la rimozione della recinzione degradata (sostituita con una siepe), la messa in sicurezza del muro perimetrale e il ripristino dei percorsi originari, le operazioni di pulizia e riordino del verde, con la riapertura dei coni visivi tra il parco, la villa e la città: un'0perazione che permette di rendere nuovamente percepibile l'intero complesso da via Gramsci e via Cavin di Sala. Villa Tessier, dimora di origine settecentesca già appartenuta alla famiglia Venier e oggi di proprietà del Mariutto, rappresenta una significativa testimonianza della presenza della nobiltà veneziana nel territorio. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it Da lunedì di Pasquetta il Parco storico di Villa del Grumello riapre alla cittàImmerso in una delle cornici più affascinanti del Lago di Como, il Parco di Villa del Grumello si estende per oltre quattro ettari, in gran parte... Leggi anche: Villa Alari, il parco riapre al pubblico: "Un gioiello che torna ai cittadini" Argomenti più discussi: Villa Tessier: il parco torna alla città sabato 4 aprile - ore 10.30; Presentazione online del Geoportale per pratiche edilizie, urbanistiche e paesaggistiche martedì 7 aprile; Mostra Santina Ricupero. Impronte Vive: inaugurazione sabato 11 aprile. Villa Ceci, l’avviso: Il parco non attendeSulla questione di Villa Ceci l’ex assessore all’urbanistica Maurizio Bruschi della giunta De Pasquale segnala che i termini per l’esproprio sono in scadenza. Un intervento in cui ricorda quanto sia ... lanazione.it