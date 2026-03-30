Da lunedì di Pasquetta il Parco storico di Villa del Grumello riapre alla città

Da lunedì di Pasquetta, il Parco storico di Villa del Grumello riapre al pubblico. Situato sulla sponda del Lago di Como, il parco si estende per più di quattro ettari, con zone collinari che offrono viste panoramiche e angoli suggestivi. La riapertura permette di accedere nuovamente a questa area verde, che si trova in una delle location più affascinanti della zona.

Immerso in una delle cornici più affascinanti del Lago di Como, il Parco di Villa del Grumello si estende per oltre quattro ettari, in gran parte collinari, offrendo un’eccezionale varietà di scorci panoramici e angoli suggestivi. Il suo disegno si sviluppa armoniosamente dal lago verso il colle, integrando elementi architettonici storici e un ricco patrimonio botanico. Un luogo unico per la contemplazione e cornice d’eccezione per eventi esclusivi, raffinati e in dialogo con la natura. Tra le peculiarità botaniche che caratterizzano il Parco spiccano il celebre viale di magnolie, piante monumentali come l’imponente Cedrus atlantica e raffinati esemplari di Pinus pinaster e Osmanthus fragrans. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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