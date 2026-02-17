Il Parco di Villa Alari torna accessibile ai visitatori dopo i lavori di riqualificazione, che si avvicinano alla conclusione. La riapertura segna il ritorno di uno spazio verde molto amato dai residenti, che ora possono godere di nuovi percorsi e aree rinnovate. La villa settecentesca, situata nel cuore di Cernusco, si prepara ad accogliere di nuovo chi cerca un angolo di natura e storia.

Il Parco di Villa Alari riapre al pubblico. Riqualificazione agli sgoccioli per l’Eden della dimora settecentesca, bigliettino da visita di Cernusco. "Manca ormai davvero poco per restituire alla comunità il bellissimo esterno della nostra storica residenza - dice la sindaca Paola Colombo - Sarà così possibile passeggiare in un luogo della città rimasto finora inesplorato, ammirato nella sua bellezza solo attraverso le recinzioni e nelle pagine dei libri che raccontano la storia del complesso". Il giardino sarà accessibile dal prossimo fine settimana, ma l’inaugurazione è in programma il 28 marzo alle 11. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Villa Alari, il parco riapre al pubblico: "Un gioiello che torna ai cittadini"

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.