La nuova borsa di lusso di Elettra Lamborghini | è dipinta a mano e costa quasi 40mila euro

Da fanpage.it 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Elettra Lamborghini si è fatta notare durante il suo viaggio a Parigi, dove ha dedicato del tempo allo shopping di alta gamma. Tra un appuntamento e l’altro, ha scelto una borsa di lusso dipinta a mano, che costa quasi 40 mila euro. La cantante si è mostrata soddisfatta del suo acquisto, che si aggiunge alle sue numerose passioni per il mondo del lusso.

Elettra Lamborghini ha approfittato del recente viaggio a Parigi per darsi allo shopping di lusso: ecco cosa ha acquistato tra un fitting e l'altro.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Elettra Lamborghini Parigi

Boss in incognito 2026: la nuova edizione con Elettra Lamborghini su Rai 2

Boss in Incognito 2026 torna su Rai 2 con Elettra Lamborghini alla guida del programma.

L’ex ambasciata americana diventa un hotel di lusso: una notte in suite costa quasi 30mila euro

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

LOOKERS ieri ho fatto i capelli a Elettra Lamborghini che ne pensate !

Video LOOKERS ieri ho fatto i capelli a Elettra Lamborghini che ne pensate ?!

Ultime notizie su Elettra Lamborghini Parigi

Argomenti discussi: Queste sono le 7 borse di tendenza della primavera estate 2026 che non possono mancare nel tuo guardaroba; Coccinelle presenta la nuova borsa C-ME con una cena speciale; Stellantis, 22,2 miliardi di oneri per cambio strategia sull’elettrico; Addio all’iconica borsa blu di Ikea: come potrebbe essere la nuova shopping bag del brand.

la nuova borsa diAddio all’iconica borsa blu di Ikea: come potrebbe essere la nuova shopping bag del brandIl prossimo aprile si chiuderà un’epoca: Ikea ha annunciato che non produrrà più la sua iconica borsa blu. Ecco come potrebbe essere la nuova versione della shopping bag. Chi a casa non possiede almen ... fanpage.it

La nuova borsa hi-tech per il medico di famigliasembra che il Governo fornirà strumenti diagnostici ai Medici di Famiglia. Finalmente si arriva a capire , con grande ritardo purtroppo, che non ci sarà mai alcun rispetto dei tempi massimi previsti ... quotidianosanita.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.