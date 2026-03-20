De Bruyne vuole restare al Napoli

Gli agenti di De Bruyne sono arrivati in città, confermando l'interesse del calciatore a rimanere al Napoli. La squadra ha manifestato l'intenzione di continuare a contare sulla sua presenza anche nella prossima stagione. De De Bruyne ha espresso la volontà di proseguire l'avventura con il club partenopeo, che sta trattando il suo rinnovo. La volontà del giocatore di restare è stata comunicata ufficialmente.

Calciomercato Napoli: gli agenti di De Bruyne sono in città! Novità sul futuro, il belga ha espresso la sua volontà in vista della prossima stagione Dopo un periodo di stop forzato a causa di un lungo infortunio, Kevin De Bruyne tornerà in campo dal primo minuto contro il Cagliari. Una notizia che infiamma i tifosi, rassicurati anche dalle indiscrezioni che confermano la sua ferrea volontà di restare all’ombra del Vesuvio. Antonio Conte è pronto a varare una formazione inedita pur di rilanciare subito la sua stella dal fischio d’inizio. L’impatto dell’ex Manchester City dal suo clamoroso arrivo a Castel Volturno è stato a dir poco devastante: prima del fastidioso infortunio che lo ha tenuto lontano dal rettangolo verde, il trequartista si era preso d’autorità la leadership del centrocampo del Napoli. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - De Bruyne vuole restare al Napoli Articoli correlati Leggi anche: Napoli, Alvino fa chiarezza: «De Bruyne vuole restare, nessun addio» Leggi anche: Napoli, Marchetti: «Critiche a Conte eccessive. De Bruyne e Lukaku? Possono restare» De Bruyne Struggles at Napoli Una selezione di notizie su Bruyne vuole Temi più discussi: De Bruyne, che fisico al rientro con il Napoli: ecco la percentuale di massa grassa, tutti i dettagli; Romano: Napoli, ecco cosa risulta sul futuro di De Bruyne! Le intenzioni del club, il giocatore…; Calciomercato Napoli tra Premier League e nuovi talenti; Romano annuncia: De Bruyne resta al Napoli, il belga non ha mai chiesto la cessione!. Calciomercato Napoli, entourage KDB in città: deciso già il futuro di Kevin De BruyneCalciomercato SSC Napoli, sembra essere ormai certa la permanenza di Kevin De Bruyne in azzurro, anche nella prossima stagione. De Bruyne-Napoli: deciso il futuro Kevin De Bruyne - secondo Il Mattino ... msn.com Napoli, De Bruyne non pensa all’addio: vuole restare anche dopo l’infortunioNonostante una stagione segnata da diversi problemi fisici, Kevin De Bruyne non sembra avere alcuna intenzione di lasciare il Napoli al termine dell’annata. Il centrocampista belga, arrivato nel capol ... gonfialarete.com Conte vuole vincere a Cagliari per sperare nello sprint scudetto. Contro la squadra di Pisacane partiranno dal primo minuto De Bruyne e McTominay #ANSA x.com Mercato Napoli, i Chicaco Fire continuano a cercare Kevin De Bruyne Il fuoriclasse belga vuole rimanere a Napoli almeno un altro anno Scarica l’app di Napolità (link in BIO) Commenta qui sotto Metti LIKE al post Iscriviti alla community di Napolità # - facebook.com facebook