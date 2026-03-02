Il ministro Crosetto sotto le bombe a Dubai è molto più di una figuraccia

Il ministro Crosetto si trovava a Dubai quando si è verificato l’attacco di Usa e Israele in Iran, rimanendo sotto le bombe senza sapere cosa stava accadendo. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media, mettendo in evidenza la sua presenza nella regione e la sua successiva scoperta dell’attacco. La situazione ha suscitato reazioni e discussioni sulla presenza internazionale del rappresentante italiano in un momento così delicato.

La vicenda del ministro Crosetto intrappolato sotto le bombe a Dubai e inconsapevole dell'attacco di Usa e Israele in Iran non è solo una figuraccia tragicomica: è la prova che il nostro Paese non conta più nulla dove più contava. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Gli italiani bloccati a Dubai, non solo Crosetto e BigMama. Le squadre di volley e i 200 studenti. Parla una 19enne: «Anche 5-6 bombe ogni mezz’ora»Ci sono centinaia di italiani rimasti a terra a Dubai dopo la chiusura dello spazio aereo, dopo che l’Iran ha iniziato a colpire diversi paesi del...

A Dubai sotto le bombe. Paura per una 19enne: "Ho sentito un boato"Tra i duecento studenti italiani bloccati a Dubai dopo i raid iraniani in risposta agli attacchi di Usa e Israele, c’è anche una giovane empolese.

Attacco all’Iran, il consigliere del ministro Crosetto: «Tutti sapevano che sarebbe successo, l’Italia è per una via negoziale»Andrea Margelletti: «I vertici iraniani incontrati un mese fa sono tutti morti». Cosa sta facendo l’Italia nell’escalation tra Usa, Israele e Iran ... laprovinciapavese.gelocal.it

Esclusivo – Il ministro Crosetto verso il rientro in Italia da Dubai via OmanLa notizia anticipata dal Fatto quotidiano che ieri aveva rivelato la presenza del ministro negli Emirati. Lui poi su X conferma: Lascio la famiglia a Dubai. Userò volo militare bonificando un import ... ilfattoquotidiano.it

Il ministro della Difesa era rimasto bloccato nell’Emirato: "Torno pagando il triplo". I 5 Stelle annunciano un’interrogazione parlamentare. Oggi l’informativa di Tajani. Leggi l'articolo #Crosetto facebook

Crosetto: “Ero lì senza scorta, un’accelerazione inattesa. Ora l’Ue deve proteggersi” x.com