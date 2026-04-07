Il ministro Crosetto la guerra e le questioni private

Un ministro ha recentemente fatto discutere con alcune dichiarazioni riguardanti questioni legate alla guerra e alla sfera privata. In un commento pubblicato, ha espresso considerazioni che hanno attirato l’attenzione, lasciando aperte diverse interpretazioni. La discussione si concentra su temi di attualità e coinvolge aspetti politici e personali, senza che siano stati fatti nomi o riferimenti specifici. La vicenda ha suscitato reazioni e riflessioni tra gli osservatori.

Caro ministro, non vorrei pentirmi di quella sorta di elogio che avevo scritto, proprio su questa pagina. Pensi, era intitolato “Guido Crosetto, un adulto a destra: boccata d'ossigeno per l'Italia”. Un rating che vale triplo. Innanzi tutto, perché non sono di destra e ritengo che sui principi guida di questa parte politica non si possono edificare comunità civili. Credo la storia parli più che chiaro. Quando mi viene qualche remoto dubbio, faccio due passi in via Ancona, a Milano, e mi rileggo la targa dedicata ai fratelli Rosselli, Carlo e Nello. A proposito, prima che scappi pure a lei la tentazione di darmi del comunista.... 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Il ministro Guido Crosetto dice che non dorme la notte a causa della guerraIl ministro della Difesa Guido Crosetto ha raccontato a Repubblica che non riesce a dormire la notte, «e non per il referendum» sulla riforma della...

Guerra Usa-Israele-Iran, il ministro Crosetto bloccato a Dubai: «Era andato a riprendere la famiglia»Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, si trova attualmente bloccato a Dubai insieme alla sua famiglia.

Temi più discussi: Il Ministro Crosetto segue con forte apprensione quanto sta accadendo nel sud del Libano; Il ministro Guido Crosetto dice che non dorme la notte a causa della guerra; Crosetto: No al voto anticipato finché c’è questa guerra. Archiviamo il referendum; L'Italia ha negato agli Stati Uniti la base di Sigonella: decisione presa da Crosetto. Il piano comunicato mentre i bombardieri erano già in volo. Chigi: Solidi rapporti con Usa.

Il ministro Guido Crosetto: «È una situazione che non ha precedenti recenti. C’è una somma di criticità che si accumula e si autoalimenta, sempre più difficile da ...Nel pomeriggio il Ministro della Difesa Crosetto riferisce alla Camera. In una intervista al Corriere della Sera parla di rischi crescenti portati dall'attacco americano all'Iran ... vanityfair.it

Crosetto e la minaccia nucleare: Hiroshima non ci ha insegnato niente, temo che la situazione precipitiL’intervistatrice gli domanda se, allora, il rischio di un’escalation nucleare costituisca una minaccia reale. Non voglio nemmeno pronunciare la parola, risponde Crosetto: Il rischio è la follia e ... tpi.it

Nel pomeriggio il Ministro della Difesa Crosetto riferisce alla Camera. In una intervista al Corriere della Sera parla di rischi crescenti portati dall'attacco americano all'Iran x.com

Marco Lillo e Valeria Pacelli spiegano i punti del caso che ruota attorno alla cessione della nave Garibaldi all’Indonesia e al viaggio a Dubai del ministro Guido Crosetto - facebook.com facebook