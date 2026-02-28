Guerra Usa-Israele-Iran il ministro Crosetto bloccato a Dubai | Era andato a riprendere la famiglia

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, è rimasto bloccato a Dubai con la famiglia. La sua partenza era prevista, ma al momento non riesce a lasciare la città. La situazione si è verificata mentre era lì per motivi privati, senza ulteriori dettagli ufficiali. Nessuna comunicazione è stata data su eventuali sviluppi o tempi di sblocco.

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, si trova attualmente bloccato a Dubai insieme alla sua famiglia. Il ministro era partito ieri da Roma con un volo civile per raggiungere i propri familiari e rientrare con loro in Italia, ma la sospensione improvvisa dei voli scattata a seguito dei raid di Israele e Usa in Iran ha impedito il decollo. Nonostante la distanza e l’impossibilità di rientrare immediatamente, Crosetto ha partecipato regolarmente questa mattina, in videoconferenza, al vertice d’urgenza convocato a Palazzo Chigi subito dopo l’inizio delle ostilità. La situazione del ministro non è l’unica a destare preoccupazione. Come riportato dal Corriere della Sera, ci sarebbero circa 200 ragazzi italiani attualmente bloccati negli Emirati Arabi Uniti. 🔗 Leggi su Open.online

Guerra Iran-Usa, rischio su petrolio e inflazione globale: mercati in agitazioneL’attacco degli Stati Uniti e di Israele sull’Iran e la risposta di Teheran che ha colpito anche altri paesi dell’area come Emirati ... iltempo.it

Israele e Usa attaccano l’Iran: Oltre 200 morti. Dubbi sulla sorte di Khamenei: Indagini per capire se è feritoLa Mezzaluna rossa segnala oltre duecento morti e 747 feriti in 24 province dell’Iran in seguito agli attacchi di Israele e Usa, lanciati a partire dall’alba. ilfattoquotidiano.it

Israele e USA attaccano l’Iran: una guerra che si allarga e minaccia l’intera regione Dai bombardamenti alle rappresaglie contro basi statunitensi nel Golfo: l’escalation segna un salto senza precedenti e colpisce soprattutto le popolazioni civili x.com

"Ali #Khamenei è probabilmente morto". La bomba dai media di #Israele: la situazione in #Iran #guerra #usa #28febbraio #iltempoquotidiano - facebook.com facebook