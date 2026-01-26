Trump apre all'ipotesi di un ritiro dell'ICE da Minneapolis | Non è destinata a durare per sempre

Donald Trump ha recentemente aperto alla possibilità di un ritiro dell'ICE da Minneapolis, sottolineando che questa situazione non è destinata a durare per sempre. A seguito dell'uccisione di Alex Pretti, l'ex presidente ha evitato di commentare l'operato dell'agente federale coinvolto, dichiarando che verranno esaminate tutte le circostanze. Questa dichiarazione segnala una possibile revisione delle presenze federali nella città e un'attenzione alle recenti tensioni.

