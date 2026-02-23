Scontro fra scuola elementare e liceo a Roma il caso finisce in Parlamento | Le aule spettano ai nostri bambini

Un conflitto tra una scuola elementare e un liceo a Roma ha attirato l’attenzione parlamentare, perché le aule vengono assegnate senza chiarezza. La causa è la disputa sulla ripartizione degli spazi didattici tra le due istituzioni. Un genitore denuncia che, nonostante le richieste ufficiali e le interrogazioni, le classi non vengono ancora assegnate, lasciando molti studenti senza aule. La questione resta aperta e crea tensioni tra le famiglie coinvolte.

